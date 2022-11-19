Trabzonsporlu taraftarlar Akyazı Stadı'nda maç yaptı

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2022 Cumartesi, 16:09
<p>Dünyanın önde gelen taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com, Türkiye'de ilk defa "Live the Dream" (Hayalini yaşa) organizasyonu ile Trabzonsporlu taraftarlara gerçek bir maç deneyimi yaşattı.</p>

Dünyanın önde gelen taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com, Türkiye'de ilk defa "Live the Dream" (Hayalini yaşa) organizasyonu ile Trabzonsporlu taraftarlara gerçek bir maç deneyimi yaşattı.

<p>Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, efsane futbolcular Hami Mandıralı ve İbrahima Yattara'nın da yer aldığı organizasyonda, $TRA Fan Token sahibi taraftarlar, 11'e 11 mücadelesinde yer aldı.</p>

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, efsane futbolcular Hami Mandıralı ve İbrahima Yattara'nın da yer aldığı organizasyonda, $TRA Fan Token sahibi taraftarlar, 11'e 11 mücadelesinde yer aldı.

<p>Kendileri adına özel olarak hazırlanan formaları ile 'Bordo' ve 'Mavi' takım olarak sahaya çıkan taraftarlar, karşılaşma öncesinde özel seremoniye katıldı.</p>

Kendileri adına özel olarak hazırlanan formaları ile 'Bordo' ve 'Mavi' takım olarak sahaya çıkan taraftarlar, karşılaşma öncesinde özel seremoniye katıldı.

<p>Sağıroğlu, karşılaşmalar sonunda katılımcılara hatıra madalyaları ile en başarılı oyuncuya 'maçın oyuncusu' ödülünü sundu.</p>

Sağıroğlu, karşılaşmalar sonunda katılımcılara hatıra madalyaları ile en başarılı oyuncuya 'maçın oyuncusu' ödülünü sundu.

<p>Socios.com Kurumsal İletişim Müdürü Sema Tuğçe Dikici ve İş Birlikleri Müdürü Ünal Gökçe Oskay da Hami Mandıralı ve İbrahima Yattara'ya teşekkür plaketi armağan etti.</p>

Socios.com Kurumsal İletişim Müdürü Sema Tuğçe Dikici ve İş Birlikleri Müdürü Ünal Gökçe Oskay da Hami Mandıralı ve İbrahima Yattara'ya teşekkür plaketi armağan etti.

<p>Organizasyonun daha önce Barcelona, Atletico Madrid, Valencia, Dinamo Zagreb, Real Sociedad ve Flamengo gibi futbol kulüplerinde de yapıldığı belirtildi.</p>

Organizasyonun daha önce Barcelona, Atletico Madrid, Valencia, Dinamo Zagreb, Real Sociedad ve Flamengo gibi futbol kulüplerinde de yapıldığı belirtildi.

<p>Bu arada İbrahima Yattara'nın, forma giydiği maçın ardından kolbastı oynadığı kaydedildi.</p>

Bu arada İbrahima Yattara'nın, forma giydiği maçın ardından kolbastı oynadığı kaydedildi.

trabzonspor Akyazı Stadı

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