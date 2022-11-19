Trabzonsporlu taraftarlar Akyazı Stadı'nda maç yaptı
Dünyanın önde gelen taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com, Türkiye'de ilk defa "Live the Dream" (Hayalini yaşa) organizasyonu ile Trabzonsporlu taraftarlara gerçek bir maç deneyimi yaşattı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, efsane futbolcular Hami Mandıralı ve İbrahima Yattara'nın da yer aldığı organizasyonda, $TRA Fan Token sahibi taraftarlar, 11'e 11 mücadelesinde yer aldı.
Kendileri adına özel olarak hazırlanan formaları ile 'Bordo' ve 'Mavi' takım olarak sahaya çıkan taraftarlar, karşılaşma öncesinde özel seremoniye katıldı.
Sağıroğlu, karşılaşmalar sonunda katılımcılara hatıra madalyaları ile en başarılı oyuncuya 'maçın oyuncusu' ödülünü sundu.
Socios.com Kurumsal İletişim Müdürü Sema Tuğçe Dikici ve İş Birlikleri Müdürü Ünal Gökçe Oskay da Hami Mandıralı ve İbrahima Yattara'ya teşekkür plaketi armağan etti.
Organizasyonun daha önce Barcelona, Atletico Madrid, Valencia, Dinamo Zagreb, Real Sociedad ve Flamengo gibi futbol kulüplerinde de yapıldığı belirtildi.
Bu arada İbrahima Yattara'nın, forma giydiği maçın ardından kolbastı oynadığı kaydedildi.
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