Fransız sağ bek için yapılan teklif belli oldu: Beşiktaş'tan Anthony Caci operasyonu!

24.08.2025 14:31:00
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Mainz forması giyen sağ bek Anthony Caci için 6 milyon Euro değerinde bir teklifte bulunduğu iddia edildi.

Beşiktaş sol açığa yapacağı takviye için çalışmalarını sürdürürken, siyah beyazlılar için sürpriz bir sağ bek transferi iddiası geldi.

Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre; Beşiktaş, Mainz'da forma giyen Anthony Caci'yi gündemine aldı.

Siyah beyazlıların, 28 yaşındaki Fransız sağ bek için Bundesliga kulübüne 6 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiği ileri sürüldü.

Mainz'ın Beşiktaş'tan gelen öneriye henüz yanıt vermediği ve Alman kulübünün düşünme aşamasında olduğu belirtildi.

ANTHONY CACI KİMDİR?

Strasbourg altyapısından yetişen Anthony Caci'nin, 2022 yılında transfer olduğu Mainz ile 1 sene daha sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 12 milyon Euro olan Caci, geçen sezon 35 maçta forma giydi ve 1 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Sağ beke geçtiğimiz günlerde Schalke'den Taylan Bulut'u alan Beşiktaş'ın, Anthony Caci ile anlaşması halinde Jonas Svensson ile yollarını ayırması bekleniyor.

