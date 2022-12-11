Fransız teknik direktör Didier Deschamps'a müjde
Fransa Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na kadar takımın başında kalacağı ileri sürüldü.
Fransız hoca Didier Deschamps, 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performans nedeniyle övgü topluyor.
Fransız basınının haberine göre; Deschamps, "en az" EURO 2024'e kadar Fransa'nın başında kalacak. Bu kararda tecrübeli teknik direktörün 2016 yılında kendi ülkelerinde kaybettikleri Avrupa Şampiyonası finalini telafi etmek için çok hırslı bir görüntü çizmesinin de önemli rol oynadığı ifade edildi.
ZIDANE'A KÖTÜ HABER
Bu gelişmenin ardından Dünya Kupası sonrası Zinedine Zidane'ın takımın başına geçme ihtimali ortadan kalkmış oldu. Kariyerinde sadece Real Madrid'i çalıştıran Zidane, turnuva öncesi yakın zamanda bir takım çalıştırmak istediğinin sinyallerini vermişti.
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