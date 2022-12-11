Fransız teknik direktör Didier Deschamps'a müjde

11 Aralık 2022 Pazar, 17:13

Fransız hoca Didier Deschamps, 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performans nedeniyle övgü topluyor.

Fransız basınının haberine göre; Deschamps, "en az" EURO 2024'e kadar Fransa'nın başında kalacak. Bu kararda tecrübeli teknik direktörün 2016 yılında kendi ülkelerinde kaybettikleri Avrupa Şampiyonası finalini telafi etmek için çok hırslı bir görüntü çizmesinin de önemli rol oynadığı ifade edildi.

ZIDANE'A KÖTÜ HABER

Bu gelişmenin ardından Dünya Kupası sonrası Zinedine Zidane'ın takımın başına geçme ihtimali ortadan kalkmış oldu. Kariyerinde sadece Real Madrid'i çalıştıran Zidane, turnuva öncesi yakın zamanda bir takım çalıştırmak istediğinin sinyallerini vermişti.