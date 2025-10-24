Fuat Buruk: 'Türkiye'de Bodo'yu sadece Galatasaray yenebilir'

Hamza Hamzaoğlu ile birlikte Galatasaray'da bir sezonda 3 kupa kazanan teknik direktör Fuat Buruk, Sarı-Kırmızılıların Şampiyonlar Ligi macerası ve kardeşi Okan Buruk ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

‘ALİ YİĞİT İYİ BİR FUTBOL YÖNETİCİSİ OLMA YÖNÜNDE İLERLİYOR’

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Buruk, “Geçen pazar günü Okan hocanın doğum gününü kutladık. 52 yaşına girdi Doğum günü yemeğini de Ali Yiğit (Okan Buruk'un oğlu) ısmarladı. Tüm aile toplandık; çok mutlu bir gün geçirdik. Ali Yiğit, futbolun idari kısmında kendini çok geliştirdi. Kulüp işleyişi, takım organizasyonu, Ali Yiğit gelecekte çok iyi bir futbol adamı olacak. Futbol bilgisi, oyuncu bilgisi müthiş. Bizi şaşırtıyor, küçüklüğünden bu yana işin içinde ve kendini çok geliştirdi. Futbolu çok iyi biliyor. Galatasaray onun için bir okul” dedi.

‘GALATASARAY İLE OKAN BURUK ARASINDA SÖZLEŞME BİR MESELE DEĞİL’

Fuat Buruk, Okan Buruk'un Galatasaray ile yeni sözleşme yapıp yapmadığı konusunda soru üzerine, “Her iki taraf da ne yapacağını çok iyi bilir. Okan hoca çocukluğundan bu yana Galatasaray'da... Sözleşme Galatasaray ile Okan Buruk arasında asla bir mesele olmadı, olmaz. Konuşulacak bir konu değil. Aralarında halletmişlerdir bu konuyu. Hiç gündeme gelmedi. Onlar işlerini bilirler” şeklinde konuştu.

‘TÜRKİYE'DE BODO GİBİ BİR TAKIMI SADECE GALATASARAY YENEBİLİR’

Teknik direktör Fuat Buruk, Bodo Glimt'in yenilmesi çok güç bir takım olduğuna işaret ederek, “Frankfurt maçının bir kaza olduğunu söyledik. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl oynayacağını biliyor. Liverpool ve Bodo maçlarında Galatasaray gerçek gücünü gösterdi. Galatasaray Türkiye'nin çok üstünde bir tempo ile oynadı. Türkiye'de Galatasaray dışında, Bodo maçındaki tempoyla oynayabilecek bir takım yok. Bodo Glimt Süper Lig'de her takımın içinden geçer. Galatasaray onların temposuna daha yüksek tempo ile karşılık verebilecek güce sahip olduğu için kazandı. Ne zaman sonucu alıp, onların oynamasına izin verdi, onlar pozisyona girdi. O takıma karşı ancak böyle tempo yaparak sonuç alabilirsin. Bodo çok iyi takım” dedi.

‘OSIMHEN'İ HER TAKIM İSTER. BİR FUTBOLCUDAN NASIL PARA KAZANILIR HERKES GÖRÜR’

Buruk, “Osimhen böyle devam ederse, sadece Barcelona değil, her takım ister onu. En azından bir futbolcudan para nasıl kazanılır görmüş oluruz. Senelerce dünyanın en iyi oyuncularına parayı verdik, yolladık; hatta giderlerken çaba sarfettik, kirlettik onları” şeklinde konuştu.