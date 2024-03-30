Fulham, 1 puanı 90+3'te kurtardı!

Premier Lig 30. hafta maçında Sheffield United, sahasında Fulham ile 3-3 berabere kaldı

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 20:17
Fulham, 1 puanı 90+3'te kurtardı!
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Premier Lig 30. hafta maçında Sheffield United, sahasında Fulham ile karşılaştı.

Bramall Lane'de oynanan maç3-3 sona erdi. Sheffield'ın gollerini 58 ve 70. dakikalarda Ben Brereton, 68. dakikada ise McBurnie kaydetti. Fulham'ın golleri 62. dakikada Palhinha 86. dakikada Reid ve 90+3. dakikada Muniz'den geldi.

Ev sahibi ekipte Ben Brereton, 2 gol ve 1 asistle maçta yıldızlaştı.

Sheffield'da McBurnie'nin 80 dakikada kaydettiği gol VAR'ın müdahalesiyle iptal edildi.

Alınan bu sonuçla birlikte Sheffield, puanını 15'e yükseltti. Fulham ise 39 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Sheffield, Liverpool'a konuk olacak. Fulham ise Nottingham Forest deplasmanına gidecek.


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