Futbolcu Hermoso'yu dudağından öpmüştü: Luis Rubiales'in cezası belli oldu
FIFA Disiplin Kurulu, Jenni Hermoso'yu dudağından öpen İspanyol Futbol Federasyonu eski başkanı Luis Rubiales'e 3 yıl men cezası verdi.
FIFA Disiplin Kurulu, FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında İspanya Kadın Milli Futbol Takımı oyuncusu Jenni Hermoso'yu zorla öpen İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'in cezasını açıkladı.
ÜÇ YIL MEN
FIFA, İspanyol Futbol Federasyonu eski başkanı Luis Rubiales'e FIFA Disiplin Yönetmeliği'nin 13. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle üç yıl süreyle ulusal ve uluslararası tüm futbol aktivitilerinden men cezası verildiğini duyurdu.
GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ
Bilindiği üzere yaşanan bu olaylar sonrası İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales görevinden istifa etmişti.
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