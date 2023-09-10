İspanya'daki 'öpücük' krizinde yeni gelişme... Luis Rubiales istifa kararı aldı!
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası madalya töreninde İspanyol futbolcu Jenni Hermoso'yu öpen İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, istifa kararı aldığını duyurdu.
İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, istifa kararı aldığını açıkladı.
Rubiales, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığının yanı sıra UEFA başkan yardımcılığı görevini de bırakacağını söyledi.
Luis Rubiales
NE OLMUŞTU?
Luis Rubiales, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası şampiyonluğu sonrası İspanyol futbolcu Jenni Hermoso'yu dudağından öpmüş ve tartışmalara sebep olmuştu.
Hermoso, bu olay sonrası Rubiales'e dava açmıştı. Ayrıca FIFA, İspanyol isme 90 gün görevden uzaklaştırma cezası vermiş ve savcılık Rubiales hakkında soruşturma başlatmıştı.
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