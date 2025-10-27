Futbolda ‘bahis skandalı büyüyor’: 152 hakemin isimleri tek tek açıklanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan yüzlerce hakemin bahis skandalına karıştığını açıkladı.

Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyen Hacıosmanoğlu, “571 hakemden 371’inin bahis hesabı var, 152’si aktif şekilde bahis oynuyor. Bu isimleri kısa sürede Disiplin Kurulu’na sevk edeceğiz. Talimatlara göre gerekli cezaları alacaklar” ifadelerini kullandı.

İSİMLER KAMUOYUNA AÇIKLANACAK

Hacıosmanoğlu’nun açıklamasının ardından, kamuoyunda “Bahis oynayan hakemlerin kim olduğu açıklanacak mı?” sorusu gündeme geldi.

Cumhuriyet’in ulaştığı TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, bu soruya yanıt verdi: “TFF Hukuk Kurulu, bahis oynayan hakemlerle ilgili dosyayı Disiplin Kurulu’na (PFDK) sunduğu zaman, hakemlerin isimleri TFF’nin internet sitesinde ‘Disiplin Sevkleri’ başlığı altında açıklanacak.”

Otyakmaz’ın açıklaması, TFF’nin ilk kez bu ölçekte bir şeffaflık adımı atacağına işaret ediyor.

TFF TALİMATI: 3 AYDAN 1 YILA KADAR MEN

TFF’nin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi, futbolun içindeki kişilerin doğrudan ya da dolaylı biçimde bahis oynamasını kesin olarak yasaklıyor.

Maddenin ikinci fıkrasına göre bu yasağı ihlal eden kişiler, 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılıyor.

İlgili madde şöyle: “Bu Talimat kapsamındaki kişilerin futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine bahis veya benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır. Aksine hareket edenler üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.”

DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLIYOR

TFF yönetiminin önümüzdeki günlerde dosyayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) göndermesi bekleniyor.

Hakemlerin ceza süreçleri bu aşamadan sonra başlayacak ve sevk edilen isimler, TFF’nin resmi sitesinde yayımlanacak.