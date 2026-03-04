G.Saray, Alanya’yı 2-1 yenip kupada tur atladı: Lider çıktı

Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu son maçında deplasmanda Alanyaspor’u 2-1 yenerek 4’te 4’le lider olarak çeyrek finale yükseldi. 6. dakikada ceza sahasında Fatih’in müdahalesiyle Barış Alper Yılmaz yerde kaldı. Hakem Çağdaş Altay penaltı verdi. Barış Alper penaltıdan skoru 1-0 yaptı.

NHAGA’DAN İLK GOL

29’da G.Saray’ın yeni transferi Nhaga üst üste şık pasların ardından topu ağlara yolladı: 0-2. Alanya’nın Mounie ile 78’de bulduğu gol puan için yetmedi. Akdeniz ekibi grubu 7 puanla 3. sırada bitirirken “En iyi üçüncü takım” olup çeyrek finale yükselebilmek için bugünkü maçların sonucunu bekleyecek.

Barış Alper’in 11. dakikada vuruşunda top direkten döndü. G.Saray’da Uğurcan, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Osimhen, Lemina, Sallai, Yunus ve Icardi kadroda yer almadı. SarıKırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, sol bek Jakobs’u stoperde görevlendirdi. Yeni transfer Can Armando Güner 77. dakikada Sane’nin yerine oyuna girip ilk kez Sarı-Kırmızılı formayı giydi.