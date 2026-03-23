Galatasaray açıkladı: Osimhen ameliyata alındı

23.03.2026 14:01:00
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Victor Osimhen'in sağ ön kolunda kırık tespit edildi. Sarı-kırmızılı kulüp, yıldız futbolcunun ameliyata alındığını duyurdu.

Galatasaray'da beklenen oldu. Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool deplasmanında kolu kırılan Victor Osimhen operasyona girdi. Galatasaray Kulübü, Osimhen'in ameliyata alındığını bildirdi.

Osimhen'in tedavi yöntemiyle ilgili belirsizlik sona erdi. Yıldız ismin operasyona girip girmeyeceği tartışılırken sarı-kırmızılılar, Nijeryalı futbolcunun ameliyata alındığını aktardı.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Victor Osimhen kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alınmıştır. Gerekli açıklama ameliyat sonrası resmi kanallarımızdan yapılacaktır."

OSIMHEN HANGİ MAÇLARDA FORMA GİYEMEYECEK?

Osimhen geçtiğimiz gün konuyla ilgili açıklama yapmış ve ameliyat olması gerektiğini bildirmişti. Yıldız golcü, en fazla 5-6 hafta içinde iyileşeceğini açıklamıştı. Peki Osimhen hangi maçları kaçıracak?

5 MAÇI KAÇIRMASI BEKLENİYOR

NTV Spor'un haberine göre; sahalardan 1 ay uzak kalması beklenen Victor Osimhen'in Süper Lig'deki Trabzonspor (D), Göztepe (D), Kocaelispor ve Gençlerbirliği (D) maçlarında forma giymesi beklenmiyor. Yıldız golcünün Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Gençlerbirliği maçında da takımını yalnız bırakması yüksek ihtimal.

FENERBAHÇE DERBİSİNE YETİŞECEK Mİ?

Öte yandan Osimhen'in, nisan ayının son haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyeceği iyileşme sürecine göre netleşecek.

