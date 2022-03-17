Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

17 Mart 2022 Perşembe, 10:23

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmasında Galatasaray, kendi sahasında İspanyol devi Barcelona'yı ağırlayacak.

Nef Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Mücadele, dijital platform Exxen'den naklen yayımlanacak.

Galatasaray ile Barcelona bugüne kadar Avrupa kupalarında 9 kez rakip oldu. Hepsi Şampiyonlar Ligi’nde oynanan mücadelelerde Sarı- Kırmızılılar 1 kez sahadan galip ayrılırken, İspanyol temsilcisi ise 5 kez kazandı. 3 maç da berabere sona erdi. Aslan 6 kez gol sevinci yaşarken, Barça da 14 gol kaydetti.

AVRUPA'DAKİ 302. MÜCADELE

Cim Bom, Avrupa kupalarında bugüne kadar 301 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda Sarı-Kırmızılılar 106 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 81 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan maçlarda Aslan rakip fileleri 400 kez havalandırırken, kalesinde ise 446 gol gördü.

İSPANYOLLAR İLE 34. KARŞILAŞMA

Galatasaray bugüne kadar İspanyol takımları ile 34 kez karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar bu mücadeleleri Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Mallorca, Real Madrid, Deportivo, Barcelona, Sociedad ve Villarreal ile oynadı. Cim Bom geride kalan 34 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı. Galatasaray, 2000 yılında UEFA Süper Kupa’yı da Real Madrid’i yenerek kazanmıştı.

BARCELONA'DA 6 EKSİK

Barcelona, Galatasaray maçı kamp kadrosunda 6 isme yer vermedi. Sakatlıkları nedeniyle Ansu Fati, Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Alex Balde, Dani Alves ve Ez Abde takımda yer almadı. Katalan ekibinde; Ter Stegen, Dest, Pique, Araujo, Sergio, Puiq, Dembele, Memphis, Adama, Braithwaite, Neto, Lenglet, Pedri, Luuk de Jong, Alba, Torres, Frenkie de Jong, Mingueza, Eric Garcia, Aubameyang, Nico, Gavi, Tenas, İstanbul'a geldiler.

Galatasaray - Barcelona karşılaşmasında muhtemel 11'ler şu şekilde:

Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Babel, Feghouli, Kerem, Mohamed

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araujo, Pique, Alba, Pedri, Busquets, De Jong, Gavi, Traore, Aubameyang