Galatasaray Nef, tur şansını Fransa'da kaybetti

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi I Grubu'ndaki 5. maçında Fransız kulübü JDA Dijon'a yenilerek gruptan çıkma ihtimalini yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
17 Mart 2022 Perşembe, 08:42
Galatasaray Nef, tur şansını Fransa'da kaybetti
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Galatasaray Nef, Fransız ekip JDA Dijon'a mağlup olarak deplasmandan eli boş döndü.

Dijon kentindeki Jean-Michel Geoffroy Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-16 üstünlükle geçen Galatasaray, soyunma odasına ise 46-45 önde gitti.

Savunmaların ön planda olduğu 3. periyot 59-59 tamamlandı. Son çeyreğe 10-0'lık seriyle başlayan JDA Dijon mücadeleyi 80-69 kazandı.

Ev sahibi ekipte Holston 23, Ducote 16 sayı kaydetti. Galatasaray Nef'te Ndour'un 24 sayı, 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Gruptaki 4. mağlubiyetini yaşayan Galatasaray Nef, son maçlar öncesi tur atlama şansını kaybetti. JDA Dijon ise 3. galibiyetini aldı.



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