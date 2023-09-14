Galatasaray Çağdaş Faktoring evinde rahat galip
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut'u 56-46 mağlup etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Emlak Konut'u 56-46 yendi.
Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 22-14 önde geçen sarı-kırmızılılar, soyunma odasına da 34-21 üstün gitti.
Final periyoduna da 46-38 önde giren Galatasaray Çağdaş Faktoring, karşılaşmayı 56-46 kazandı.
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