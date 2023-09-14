Galatasaray Çağdaş Faktoring evinde rahat galip

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut'u 56-46 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2023 - 00:01
Galatasaray Çağdaş Faktoring evinde rahat galip
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Emlak Konut'u 56-46 yendi.

Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 22-14 önde geçen sarı-kırmızılılar, soyunma odasına da 34-21 üstün gitti.

Final periyoduna da 46-38 önde giren Galatasaray Çağdaş Faktoring, karşılaşmayı 56-46 kazandı.


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Galatasaray Çağdaş Faktoring ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Emlak Konut

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