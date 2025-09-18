Galatasaray'da Victor Osimhen'in sahalara dönüş tarihi belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, sezonu Eintracht Frankfurt deplasmanında açıyor. Sarı-kırmızılılar zorlu karşılaşmada en etkili gol silahı Victor Osimhen'den mahrum olacak.
Nijerya Milli Takımı'ndaki sakatlığı sonrası Eyüpspor maçında forma giyemeyen yıldız golcü, Frankfurt karşılaşmasında da takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.
Sabah'ta yer alan habere göre, Victor Osimhen'in 22 Eylül Pazartesi günü Galatasaray'ın Süper Lig'de oynayacağı Konyaspor maçında da forma giymesi zor.
LIVERPOOL MAÇINDA HAZIR OLMASI BEKLENİYOR
Nijeryalı golcünün, 30 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool maçına kadar tam hazır hale gelmesi bekleniyor.