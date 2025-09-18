Galatasaray'da Victor Osimhen'in sahalara dönüş tarihi belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.09.2025 12:38:00
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde perdeyi Eintracht Frankfurt maçıyla açıyor. Sakatlığı nedeniyle Almanya'ya götürülmeyen Nijeryalı golcünün sahalara döneceği tarihin netleştiği iddia edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, sezonu Eintracht Frankfurt deplasmanında açıyor. Sarı-kırmızılılar zorlu karşılaşmada en etkili gol silahı Victor Osimhen'den mahrum olacak.

Nijerya Milli Takımı'ndaki sakatlığı sonrası Eyüpspor maçında forma giyemeyen yıldız golcü, Frankfurt karşılaşmasında da takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. 

Sabah'ta yer alan habere göre, Victor Osimhen'in 22 Eylül Pazartesi günü Galatasaray'ın Süper Lig'de oynayacağı Konyaspor maçında da forma giymesi zor.

LIVERPOOL MAÇINDA HAZIR OLMASI BEKLENİYOR

Nijeryalı golcünün, 30 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool maçına kadar tam hazır hale gelmesi bekleniyor.

