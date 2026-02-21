Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'dan Konyaspor maçı sonrası tepki: 'Kabul edilemez bir skandaldır'

Galatasaray'dan Konyaspor maçı sonrası tepki: 'Kabul edilemez bir skandaldır'

21.02.2026 23:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray'dan Konyaspor maçı sonrası tepki: 'Kabul edilemez bir skandaldır'

Galatasaray, 2-0 kaybedilen Konyaspor maçının ardından yazılı bir açıklama yayınladı ve mücadelenin hakemlerine tepki gösterdi.

Galatasaray Kulübü, Tümosan Konyaspor'a 2-0 yenildikleri maç sonrası yazılı bir açıklama yayınladı.

Maç 0-0 devam ederken 49. dakikada Leroy Sane'nin attığı golün iptal edilmesine sarı kırmızılılar tepki gösterdi.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Galatasaray'ı bu oyunlarla durduramazsınız!

T. Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasında takımımızın attığı nizami golün, ofsayt kuralının açık hükümlerine rağmen iptal edilmesi Türk futbolu adına kabul edilemez bir skandaldır.

Müsabakanın hakemi ve şampiyonluk yolunda mücadele ettiğimiz takımın fanatik taraftarlığı sabit olan VAR hakemi Davut Dakul Çelik denilen sözde hakem, gerçekte fanatik tarafından verilen bu karar, yalnızca bir maç sonucunu değil, ligin adaletine ve güvenilirliğine duyulan inancı da zedelemiştir.

Türk futbolunun marka değerini korumak ve sahadaki emeğin gasp edilmesini önlemek başta olmak üzere sorumluluk makamında bulunan Türkiye Futbol Federasyonu'nu derhal göreve davet ediyoruz.

Söz konusu pozisyonun şeffaf biçimde incelenmesini, VAR hakemiyle ilgili gerekli idari sürecin ivedilikle işletilmesini talep ediyoruz.

Tüm kuralları hiçe sayarak golümüzü iptal edebilirsiniz. Bunu daha önce de yaptığınız için ne yapmaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz. Sezon sonunda şampiyon olduğumuzda onu da iptal etmek için şimdiden hazırlığınızı yapın.

Galatasaray'ı bu oyunlarla durduramazsınız!

Galatasaray Spor Kulübü"

İlgili Konular: #galatasaray #hakem #konyaspor

İlgili Haberler

Galatasaray'dan VAR tepkisi: 'Anlayamadık'
Galatasaray'dan VAR tepkisi: 'Anlayamadık' Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da Leroy Sane'nin attığı gol iptal edildi. Sarı kırmızılılar sosyal medyadan tepki gösterdi.
Zirve yarışında yara aldı... Galatasaray, Konya'da kayıp! Konyaspor 2-0 Galatasaray
Zirve yarışında yara aldı... Galatasaray, Konya'da kayıp! Konyaspor 2-0 Galatasaray Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu.
İlhan Palut'tan galibiyet değerlendirmesi: 'Galatasaray'ı yendik diye...'
İlhan Palut'tan galibiyet değerlendirmesi: 'Galatasaray'ı yendik diye...' Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.