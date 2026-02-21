Zirve yarışında yara aldı... Galatasaray, Konya'da kayıp! Konyaspor 2-0 Galatasaray

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor 1-0 kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı isabetli şut ve net gol pozisyonu olmadan sona erdi.

İlk yarıda gol sesi çıkmazken Galatasaray'da Leroy Sane, 49. dakikada Konya ağlarını fakat gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Mücadelenin 75. dakikasında Konyaspor'da Adil Demirbağ, takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Dakikalar 81'i gösterdiğinde ise Blaz Kramer, Konyaspor adına farkı 2'ye yükseltti.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Konyaspor oldu.

10 MAÇ SONRA MAĞLUBİYET

Bu sonuçla birlikte ligde 4 maç sonra puan kaybeden ve ligde bu sezon 10 maç sonra 2. mağlubiyetini alan Galatasaray, 55 puanda kaldı. Sarı-Kırmızılılar'ın en yakın takipçisi ve ligde bir maçı eksik olan Fenerbahçe'nin ise 52 puanı bulunuyor.

Galibiyetin ardından Konyaspor ise 23 puana ulaştı. Çağdaş Atan'ın ayrılığının ardından Konyaspor'da göreve gelen teknik direktör İlhan Palut, ligdeki 3. maçında galibiyetle tanıştı. Öte yandan Yeşil Beyazlılar, ligde 12 maç sonra ilk kez kazandı.

Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 28 Şubat Cumartesi günü Alanyaspor'u konuk edecek. Konyaspor ise ligde bir sonraki maçında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Konyaspor 2-0 Galatasaray

88' Konyaspor kalecisi Bahadır zaman geçirmeden dolayı sarı kart gördü.

87' Konyaspor'da 2 oyuncu değişikliği. Arif Boşluk yerini Yasir Subaşına, Deniz Türüç yerini Jevtovic'e bıraktı.

84' Galatasaray’da oyuncu değişikliği, Sara yerini İlkay Gündoğan’a bıraktı.

81' GOL | Bardhi’nin sol kanattan yerden içeriye çevirdiği topa Kramer dokundu ve topu ağlara gönderdi.

78' Lemina hava topu mücadelesinde yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

76' Galatasaray'da oyuncu değişikliği Boey yerini Asprilla'ya bıraktı.

75' GOL | Deniz Türüç'ün sağ köşeden kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Uğurcan Yazğılı'nın arka direğe çevirdiği topu Adil Demirbağ ağlarla buluşturdu.

73' Sara'nın sol köşeye yerden vurduğu şutta Bahadır topu kontrol etti.

73' Konyaspor'da oyuncu değişikliği Olaigbe yerini Bardhi'ye bıraktı.

72' Singo çalımlarla ceza sahasına hareketlendi Konyaspor savunması faulle durdurdu. Galatasaray ceza sahasının hemen önünden serbest vuruş kullanacak.

66' Konyaspor'da oyuncu değişikliği Muleka yerini Kramer'e bıraktı.

65' Konyaspor’un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topu yumruklamak için yükselen Uğurcan Çakır, hava topu mücadelesinin ardından sert şekilde yere düştü. Sağlık ekipleri tedavi için sahaya girdi.

63' Barış Alper ceza sahası içerisinde yerde kaldı ama hakem oyunu devam ettirdi.

60' Konyaspor paslarla ceza sahasına girdi Muleka'nın topuk vuruşu çok az farkla auta gitti.

56' Deniz Türüç'ün serbest vuruştan vurduğu şut az farkla auta gitti.

55' Eren Elmalı yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

54' Deniz Türüç itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

51' GOL İPTAL | Hakem Atilla Karaoğlan VAR incelemesi sonrası ofsayt sebebiyle golü iptal etti.

49' GOL | Noa Lang savunma arasında Sacha Boey'a pas attı. Boey'un şutunda top kaleciden döndü, Leroy Sane topu ağlara gönderdi.

46' Galatasaray'da ikinci yarının başında Noa Lang, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz; Abdülkerim Bardakcı, Mauro Icardi ve Yunus Akgün'ün yerine oyuna girdi.

42' Sara'nın duran toptan açtığı orta direkt olarak kaleci Bahadır'ın kucağına gitti.

41' Arif Boşluk, Singo'ya yaptığı müdahile sonrası sarı kart gördü.

36' Eren'in ortasına Sallai vurdu ama yavaş giden topu Bahadır rahat bir şekilde kontrol etti.

34' Ön alanda yaptığı baskıyla Sallai topu kazandı ancak attığı pasta Konyaspor savunması araya girdi.

29' Icardi'nin ceza sahasının sağından çektiği şut yan ağlara gitti.

28' Yunus Akgün'ün ceza sahasından çektiği şutta top auta gitti.

24' Muleka ile Uğurcan’ın girdiği hava topu mücadelesinde Uğurcan yerde kaldı.

18' Sane kontra atakta topla beraber ceza sahası içerisine girdi ama içeriye çeviremeden Konyaspor savunması araya girdi.

12' Icardi, ceza sahası içini karıştırdı ama topu kontrolü edemedi ve top auta gitti.

11' Galatasaray, maç başından bu yana Uğurcan Çakır'ın savunma arkasına attığı uzun toplarla atağa çıkmayı deniyor.

8' Deniz Türüç bu sefer diğer kanattan orta denedi ancak Singo araya girerek kornere gönderdi.

6' Deniz Türüç'ün ortasına Lemina müdahale ederek topu kornere gönderdi.

5' Muleka'nın ceza sahasının dışından denediği şutta araya savunma girdi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı