Galatasaray Derrick Köhn'ün ayrılığını resmen açıkladı!

Yayınlanma: 30.08.2024 - 17:36

Güncelleme: 30.08.2024 - 17:36

Galatasaray, Derrick Köhn'ün satın alma opsiyonuyla Werder Bremen'e kiralandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Derrick Köhn'ün 2024-2025 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA kulübümüze kesin transfer bedeli olarak 5.125.000 euro ödeyecektir.

İlaveten anlaşmada geçici transfer dönemi için 400.000 euro tutarında şarta bağlı bonus yer almaktadır." denildi.

Profesyonel futbolcumuz Derrick Köhn’ün 2024-2025 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA ile anlaşmaya varılmıştır.



Yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA,… pic.twitter.com/tOLNikxaHG — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 30, 2024

İLK UÇAKLA ALMANYA'DA!

25 yaşındaki sol bek cuma günü sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçmek için Bremen'e gitti. Sarı kırmızılı takım, Derrick Köhn'ün Almanya'ya transfer olduğunu TFF'ye resmen bildirdi.

Galatasaray'da performansı eleştirilen oyuncuyu Okan Buruk da son oynanan Young Boys maçında devre arasında oyundan almıştı.

Galatasaray'ın 3,3 milyon euroya kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncu, 19 maça çıktı ve 1 gol, 2 asist yaptı.