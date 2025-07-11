Galatasaray'ı üzen haber! Napoli'den bir ret daha!

Transfer çalışmalarında bir numaralı önceliği Victor Osimhen'e veren ve bir günde defalarca kez Napoli ile görüşen Galatasaray'a İtalyan ekibinden yine olumsuz yanıt geldi.

Galatasaray, Victor Osimhen için Napoli'ye, ödemesi 5 taksitte yapılacak şekilde ve iki adet kredi mektubuyla birlikte 70 milyon euro teklif etti. Sarı-kırmızılıların teklifini değerlendiren Napoli, Galatasaray'a 'Hayır' dedi.

İtalya'dan gelen haberlere göre Napoli, toplam 75 milyon euro'yu iki taksitte istedi ve her iki taksitin ödemesi için de banka teminatı (kredi mektubu) talep etti.

Öte yandan Napoli, Galatasaray'dan istediği bu teminatın, toplam tutarı da güvence altına almasını belirtti.

Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukçu ve menajer George Gardi'nin başkan Dursun Özbek ile görüşten sonra bir kez daha Napoli ile masaya oturacağı belirtildi.

Ayrıca Napoli'ye rest çeken Victor Osimhen'in görüşmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.