Galatasaray Ieva Pulvere'yi transfer etti!
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Letonyalı Ieva Pulvere'yi transfer etti.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Letonyalı skorer oyun kurucu Ieva Pulvere'yi kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Ieva Pulvere'ye, 'Büyük Galatasaray ailesine hoş geldin.' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kariyerine 2005-2006 sezonunda ülkesi Letonya'da Cesis takımında başlayan Pulvere, 2010-2011 Latjivas Üniversitesi'nde forma giydi. 2011-2012 sezonunda TTT Riga takımına transfer olan 32 yaşındaki basketbolcu, 2013-2014 sezonunda bir yıllık Kibirkstis-Tinche macerasının ardından yeniden TTT Riga'ya döndü ve burada 9 sezon oynadı.
Pulvere, geçen sezon takımı ile FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 16 maçta 11,9 sayı, 4,2 ribaunt, 3,2 asist ortalamaları ile oynadı.
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