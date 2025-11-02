Galatasaray ile Trabzonspor’un Süper Lig randevusunda gol sesi çıkmadı: Uğurcan’a ıslık ve alkış

Galatasaray'ın Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor’u konuk ettiği maçta kaleci Uğurcan Çakır’a hem destek hem de tepki vardı. Maç öncesinde Bordo-Mavili taraftarlar, transfer döneminin bitmesine günler kala G.Saray’a transfer olan eski kaptanlarına tepki gösterdi. Tribünler, Çakır’a zaman zaman küfürlü tezahüratta da bulunup ıslıkladı. Bu duruma G.Saraylı taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Sarı-Kırmızılı tribünler, Uğurcan’ı yanlarına çağırıp uzun süre birlikte tezahürat yaptı. Bazı Trabzonsporlu taraftarlar, üzerinde Uğurcan’ın fotoğrafının olduğu dolarları sahaya attı. Çakır maç öncesi Trabzonspor yedek kulübesine gidip teknik direktör Fatih Tekke’ye, yardımcılarına ve eski takım arkadaşlarına sarılıp başarı diledi

DİREĞE TAKILDI

G.Saray'da 29. dakikadaki kornerde Osimhen’in kafa vuruşunda top direkten geri geldi. Trabzonsporlu Zubkov’un 71’deki şutunda top direkten döndü. Bu sezon Sarı-Kırmızılılar 8. kez direğe takıldı. Cim-Bom, Süper Lig’de topları en fazla direkten dönen takım konumunda bulunuyor. G.Saray’ın 36. dakikada kornerde Torreira ile bulduğu ve 74’te Sane ile kaydettiği iki gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. Zubkov’un 47. dakikadaki kafa vuruşunda Uğurcan topu köşeden çıkardı.