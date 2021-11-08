Galatasaray istikrarsızlığın faturasını ödüyor!
Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Gaziantep FK'yı deviren Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında iki puan kaybetti. Yoğun maç trafiğinden çıkan sarı-kırmızılılar, milli ara sonrasında istikrarı bulmak istiyor.
Galatasaray, Süper Lig'in 12'nci haftasında Fatih Karagümrük'e karşı beraberliğe razı oldu. Bertolacci'nin golüne Mostafa Mohamed ile cevap veren Cimbom, sahadan 1-1'lik sonuçla ayrıldı. Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Gaziantep FK galibiyetiyle kendine gelen sarı-kırmızılılar, hafta içi Avrupa Ligi mücadelesinde Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalmıştı. Galatasaray, mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Karagümrük maçında ise 1 puan alarak zirvenin 9 puan gerisinde kaldı. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, milli ara sonra takımın istikrarı yakalamasını hedefliyor.
EMRE KILINÇ KIZDIRDI
Uzun sürenin ardından ilk 11'de şans bulan Emre Kılınç, fırsatı değerlendiremedi. Sahada kaldığı süre boyunca beklentilerin altında kalan futbolcu, rakibin attığı gol öncesi de hatalı pas vererek teknik direktör Fatih Terim'in tepkisini çekti. Terim, maç sonrası Emre'ye sitem etti.
Galatasaray'da dikkat çeken noktalardan biri de Taylan Antalyalı'nın son maçlarda yedek kalması. Beşiktaş maçındaki performansı sebebiyle kızağa çekilen başarılı futbolcu, son 3 maçta ilk 11'de şans bulamadı.
Galatasaray'ın yaşayan efsanesi Fernando Muslera, kariyerinin en eleştirilen dönemini yaşıyor. Tecrübeli eldiven Karagümrük maçında yediği golden sonra eleştirilerin hedefinde olurken, Galatasaray'ın devre arasında kaleci takviyesi yapacağı ileri sürülüyor.
DERBİYE KADAR TAM MOTİVASYON
Galatasaray, milli aranın ardından Fenerbahçe derbisine çıkacak. Avrupa'da başarılı olmasına rağmen ligde istenilen sonuçları almakta zorlanan ve Avrupa'daki performansı lige taşıyamayan sarı-kırmızılılar, derbiyle beraber yeniden çıkışa geçmek istiyor. Fatih Terim ve kurmayları derbiye kadar takımın motivasyonunu üst düzeye çekmeye çalışacak.
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