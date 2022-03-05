Galatasaray kaptanı üst üste 3. kez maç kadrosuna alınmadı: Arda Turan defterden silindi

05 Mart 2022 Cumartesi, 00:15

Sarı-Kırmızılıların kaptanı, Göztepe maçının kadrosuna alınmadıktan sonra aynı günün akşamı Fatih Terim’in ekibiyle buluştuğu yemeğe katılıp tecrübeli hocaya sarıldığı bir fotoğrafını yayınlamıştı. G.Saray Teknik Direktörü Torrent, tecrübeli oyuncuyu geçen haftaki Ç.Rize mücadelesinin ardından bugünkü Konyaspor karşılaşmasının kadrosuna da almadı. Takımla idmanlara çıkan Turan’ın hiçbir sakatlığı bulunmuyor.

ELMAS ‘HATA’ DEMİŞTİ

G.Saray Başkanı Burak Elmas, geçen salı Arda’nın Terim’le çektirdiği fotoğraf için “O fotoğrafı paylaşarak hata yaptı. Kaptan olarak daha fazla sorumluluk almasını beklerdim” demişti. Ancak tecrübeli futbolcunun 3 maçtır kadroya alınmayışının sebebinin teknik mi yoksa idari bir karar mı olduğu yönünde farklı iddialar var. Torrent, bu durumu “rotasyon” ve “forma rekabeti” şeklinde açıklamıştı. Ancak kulübe yakın bazı kaynaklar, Arda ile ilgili kararın idari olduğunu ve üstü kapalı bir disiplin yaptırımı uygulandığının altını çizdi.

FEGHOULİ YOK



Torrent, Sarı-Kırmızılıların bugün saat 19.00’da deplasmanda Konyaspor’la oynayacağı maçın kadrosuna Feghouli’yi dahil etmedi. Cezayirli yıldız, Ç.Rize maçında oyuna sonradan girip 2 asist yapmıştı. İspanyol hoca, 2 hafta sonra Morutan’ı, 1 maçın ardından da Halil Dervişoğlu’nu kadroya aldı. Alpaslan Öztürk de kamp kadrosunda yok.

KRİTİK BULUŞMA

Camianın önemli isimleri, eski yönetici Ahmet Yüce’nin düzenlediği yemekte buluştu. Yemeğe G.Saray Başkanı Burak Elmas, başkan yardımcısı Bikem Kanık, eski başkanlar Dursun Özbek, Faruk Süren, eski yöneticiler Ali Dürüst, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Altaylı katıldı.