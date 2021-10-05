Galatasaray kritik virajı döndü

05 Ekim 2021 Salı, 07:00

Öne geçtiği maçlarda beraberliğe razı olan ve yoğun fikstür nedeniyle sakatlık riskini azaltmak adına 11’inde değişim yapan Sarı-Kırmızılılar, Rize’de 90+10’da aldığı galibiyetle 3 puan dışında önemli kazanımlar elde etti. Geriye düştüğü anlarda kırılgan bir yapıya bürünen G.Saraylı oyuncular, Ç.Rize karşısında bu görüntüsünden sıyrıldı. Yenik durumdayken, Berkan’ın kırmızı kartıyla 10 kişi kalmışken takımın gösterdiği reaksiyon, skoru kabullenmeme ve kazanmak adına ortaya konan mücadele, Fatih Terim ve ekibini mutlu eden faktörlerin başında geliyor. Teknik heyetin, Ç.Rizespor galibiyetiyle futbolcuların özgüveni açısından doğru zamanda, doğru yerde, doğru bir üç puanın kazanıldığına vurgu yaptığı öğrenildi.

DOĞRU YOLDAYIZ

Göztepe galibiyetiyle başlayan hafta, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmandaki Marsilya beraberliği ve Rize’den alınan galibiyet, G.Saraylı futbolculara da doğru yolda olduklarını hissettirdi. Ayrıca Ç.Rize karşısında oyuna sonradan giren Ömer, Halil, Kerem, Diagne ve Morutan, performanslarıyla galibiyete direkt etki etti. Ayrıca Mustafa Muhammed’in uzun süre sonra 2 gol kaydetmesi de Mısırlı futbolcuya güven getirdi. Bu durum, her oyuncunun takım için ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu.