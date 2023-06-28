Galatasaray, rekor para alacağı forma göğüs ve sağlık hizmetleri anlaşmalarını açıkladı: Sponsorluklar tamam

Yayınlanma: 28.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 28.06.2023 - 04:00

Cumhuriyet, birkaç gün önce Sarı-Kırmızılı kulübün, stat isim ve forma göğüs sponsorluğu konusunda iki ayrı firmayla 5’er yıllık anlaşma sağladığını duyurmuştu. Galatasaray’ın yine anlaşma çerçevesinde iki sponsorluktan yıllık toplam 500 milyon TL seviyesinde gelir elde edeceğini haberimizde belirtmiştik. Sarı-Kırmızılılar, forma göğüs sponsorluğu için SIXT rent a car ile olan sözleşmesini yeniledi. Resmi rakam açıklanmadı ancak Galatasaray anlaşmayı “SIXT rent a car, Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk ön anlaşmasını imzalayarak kulübümüze verdiği desteği devam ettiriyor” ifadesiyle duyurdu. Cumhuriyet’in kulübe yakın kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre; Sarı-Kırmızılılar bu sponsorluktan yıllık 7.5 milyon dolar alacak.



STAT İSMİ YAKINDA

Galatasaray’ın resmi sağlık sponsoru ise Medicana Sağlık Grubu oldu. Kulüp yine mali detaylara yer vermezken “Ülkemizde şimdiye kadarki en geniş kapsamlı ve uluslararası boyutlu sağlık sponsorluğu anlaşması yapıldı” ifadesiyle anlaşmayı açıkladı. Bazı yöneticilerin verdiği bilgiye göre; Sarı-Kırmızılıların, sağlık hizmetlerinin yer aldığı bu anlaşmadan yıllık 32 milyon lira alacağı belirtildi. Galatasaray, kısa süre içinde stat isim sponsorluğunu da duyuracak. Anlaşma imzalanan firmanın Kazakistan’da iş yapan ve Türkiye’de de yatırımları bulunan bir şirket olduğu öğrenildi.