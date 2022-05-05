Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Nihat Kırmızı'dan Domenec Torrent açıklaması
Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Nihat Kırmızı, Domenec Torrent'le yolların ayrılacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeğini yansıtmadığını söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir'e konuk olacak Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Nihat Kırmızı, teknik direktör Domenec Torrent ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Ajansspor'a yaptığı açıklamalarda, sezonun kalan maçlarında takımın başında Domenec Torrent'in olacağını söyleyen Nihat Kırmızı, "Teknik direktörümüz Domenec Torrent ve futbolcularımız sezonun kalan maçlarını en iyi şekilde tamamlamak için Florya'da çalışmalarını sürdürmektedir. Sayın Torrent ile yollarımızı ayırmaya yönelik çıkan haberler asılsızdır. Başkanımız ve yönetimimiz teknik heyetimizle beraber Galatasaray taraftarını mutlu edecek bir yapılanma için çalışmalarına devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
MARCAO, PENA VE OMAR SAHADA ÇALIŞTI
Öte yandan, Başakşehir maçını hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı takımın bugün gerçekleştirdiği antrenmanında tedavileri tamamlanan Marcao, Inaki Pena ve Omar Elabdellaoui de yer aldı.
Galatasaray, yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
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