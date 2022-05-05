Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçmişte yaşamını yitiren taraftarların mezarlarını ziyaret etti
Dalman'ın bordo-mavili bayrağı ve çiçeklerle süslenen mezarı başında ailesiyle birlikte okunan duanın ardından yöneticiler, 1992 yılında kaza sonucu hayatını kaybeden taraftarlardan Neşet Akyazı, Kürşat Akyazı, İsmail Akyazı, Hasan Sevgi, Yusuf Sevgi ve Ziya Kara’nın Çarşıbaşı'ndaki kabirlerini ziyaret etti.
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