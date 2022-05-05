Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçmişte yaşamını yitiren taraftarların mezarlarını ziyaret etti

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başkan Yardımcısı Yalçın Orhan ve Yönetim Kurulu Üyesi Şemsetdin Hancı, vefat eden taraftarlardan Mehmet Dalman ve Mustafa Çelik ile Neşet Akyazı, Kürşat Akyazı, İsmail Akyazı, Hasan Sevgi, Yusuf Sevgi ve Ziya Kara’nın kabirlerini ziyaret etti.