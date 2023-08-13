Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 'Kazanamadığımız için üzgünüz'

Yayınlanma: 13.08.2023 - 09:20

Güncelleme: 13.08.2023 - 09:28

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, sezonun ilk karşılaşmasında galibiyet elde etmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

Rakip takımın çok iyi mücadele ettiğini vurgulayan Buruk, şunları kaydetti:

"Sezonun ilk karşılaşması, burada kazanarak başlamak istiyorduk. Dört gün önce oynadığımız Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı sonrası özellikle bu maçta o karşılaşmaya yakın bir 11'le başladık. Oyunun genelinde tabii ki net pozisyonlara girsek de oyun üstünlüğü büyük bir bölümde bizde olsa da rakibimize de verdiğimiz pozisyonlar vardı. Rakip takım gerçekten maçın sonuna kadar çok mücadele etti."

Buruk, sıcak havada maç oynadıklarını ve bunun her iki takımı da etkilediğini dile getirdi.

Karşılaşmanın çok fazla durduğunu anlatan Buruk, "Maçın geneline baktığımızda daha kaliteli işler yapabilirdik. Bizim kalitemizin altında zaman zaman top kayıpları yaptık. Özellikle rakip kaleye yakın yerlerde skora daha net bir şekilde gidebilecek aksiyonları alabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

"OYUNCULARI GELİŞTİRECEĞİZ"

Buruk, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Özellikle çok fazla geç gelen oyuncumuz var. Bunları bu maçta oyunun devamında da kullandık. İlk defa bir arada oynayan oyuncularımız var ama her şeye rağmen bu maçı kazanarak bitirmemiz gerekiyordu. Kazanamadığımız için üzgünüz. Önümüzde bir maç daha var. Salı günü bir maç daha oynayacağız. Orada inşallah turu geçerek hafta sonunda oynayacağımız Trabzonspor maçına da en iyi şekilde hazırlanacağız. Dediğim gibi yaklaşık 4 oyuncum daha hazırlık aşamasında, az kullanıyoruz. Sakatlıktan çıkan oyuncular var. Bir sonraki maça hep daha iyi duruma geliyoruz. Ondan bir sonraki maç daha da iyi duruma geleceğiz. Hedefimiz tabii ki hem Şampiyonlar Ligi'ne girmek hem ligde geçen seneki şampiyonluğu tekrar yaşamak. O yüzden bu oyunun daha üstüne koyacağız, koymamız gerekiyor. Galatasaray taraftarının beklentisi bizden de bu oyunun daha üstü ama dediğim gibi özellikle geçen senenin üstüne yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte oyunumuzu daha çok geliştireceğiz. Tabii ki oyuncuları geliştireceğiz."

Basın mensuplarının geçen sezon da Galatasaray'ın Kayserispor'a karşı oynadığı ilk maçı kaybettiğini hatırlatması üzerine Buruk, şunları aktardı:

"Tabii geçen sene burada bir maç kaybetmiştik. Rövanşını 6-0 kazanmıştık. Bu sene de aynı şekilde 0-0 biten maç puan kaybı. Tabii ki demin de söyledim, rakibimiz gerçekten çok mücadele etti. Özellikle oyunun yani maçın başından sonuna kadar o sahadaki mücadeleyi ortaya koydu ve hak ettikleri puanı aldılar. Bizim bunun daha iyisini yapmamız gerekiyor. O yüzden daha iyisini de yapacağız tabii ki. Bundan hiç şüphem yok. Oyuncularıma güveniyorum. Takımıma güveniyorum. Ama biz de bir hazırlık dönemindeyiz hala. Resmi maçları oynasak da dediğim gibi birçok oyuncumun geç katılması burada bizim için özellikle bundan sonraki maçlar için formlarını buldukça oyun için önemli olacak. Torreira'yı yaklaşık 6 haftadır kullanamıyoruz. Bizim için değerli, önemli oyunculardan biri. Bundan sonraki maçlarda oyuncularımızı tam olarak kullanmaya başlayacağız. Bu maçta Icardi'ye biraz daha uzun süre verdik. Kerem ilk defa oynadı. O yüzden tam hazır olmayan birçok oyuncumuz var ama bundan sonraki maçlar bizim için daha farklı olacak."

Icardi'yi korumak istediklerini aktaran Buruk, oyuncularının kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

"BENİ ÜZEN BU MAÇTAKİ PUAN KAYBI"

Buruk, bir sonraki maçlarının Avrupa kupası karşılaşması olduğunu anlatarak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bir sonraki maç tabii ki Avrupa kupası maçı. Onu değerlendiririz. Orada kimi oynatacağız, ligde kimi oynatacağız? Ama günbegün antrenman ve maç gördükçe bütün oyuncularım tam hazır hale gelecek. Dediğim gibi bu maçta Angelino da oyunun devamında girdi. Onun da sakatlığı vardı. O da oynamak istiyor. Hep takıma katkı vermek istiyor. Kerem Demirbay aynı şekilde ilk defa oynadı. Baktığınızda dediğim gibi yani bu oyuncular hem birbirini tanıyacak hem de fiziksel olarak en yüksek seviyelerine gelecek. Ama bizim bu dönemde puan kaybına tahammülümüz yok. Yani beni üzen bu maçtaki puan kaybı tabii ki. Biz nasıl Slovenya'da 3-0 kazanıp buraya geldiysek burada da kazanmak istiyorduk. Ne kadar eksik olursak olalım kazanarak devam etmek önemliydi. Bunu başaramadık."