CANLI ANLATIM: Kayserispor - Galatasaray
Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, yeni sezonu Kayseri'de açacak. Okan Buruk'un ekibi ligin ilk haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.
Kayserispor ile Galatasaray arasındaki müsabaka saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports'tan yayınlanacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Hakan Ceylan görev yapacak.
İşte 11'ler
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Kolovetsios, Carole, Baran Ali, Uzodimma, Kemen, Cardoso, Mane, Thiam
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Sergio, Barış, Mertens, Kerem, Bakambu
EKSİKLER
Galatasaray'da yeni transfer Tete'nin yanı sıra Fredrik Midtsjö, Nicolo Zaniolo, Yusuf Demir ve Olimpiu Morutan Kayserispor maçının kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılıların yeni transferleri Wilfried Zaha, Kerem Demirbay ve Lucas Torreira ise Kayseri kafilesinde yer aldı.
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