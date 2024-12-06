Galatasaray ve Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi

Yayınlanma: 06.12.2024 - 20:19

Güncelleme: 06.12.2024 - 20:19

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Kulübü'nü ve Dursun Özbek'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

Galatasaray Kulübü, sportmenliğe aykırı açıklamalar sebebiyle, Dursun Özbek ise sportmenliğe aykırı açıklamalar ve hakaret sebebiyle PFDK'ya sevk edildi..

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 05.12.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarda yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in 03.12.2024 tarihinde medyada yapmış olduğu ve 06.12.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."