Galatasaray ve Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi! 'Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar'

Galatasaray Kulübü ve başkan Dursun Özbek, kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Galatasaray ve Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi! 'Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.02.2025 - 23:41

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce 19.02.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler açıklandı.

Galatasaray Kulübü ve başkan Dursun Özbek, kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Kurula yapılan sevkler şu şekilde:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 19.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in 19.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."


Etiketler: #PFDK #TFF #galatasaray #dursun özbek
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