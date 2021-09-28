Galatasaray'a sağ bek Boey'den müjde
Sağ bek Sacha Boey'in kontrollü şekilde takım çalışmalarına katıldığı kaydedildi.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 30 Eylül Perşembe günü deplasmanda Fransa'nın Olympique Marsilya ekibi ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlarken sağ bek Boey'den müjde geldi. Boey uzun zamandır oynamıyordu.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Süper Lig'deki Göztepe maçının tamamında oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından sınırlı alanda çift kale oyun oynadığı aktarıldı.
Sacha Boey'in kontrollü şekilde takım çalışmalarına katıldığı kaydedildi.
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