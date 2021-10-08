Galatasaray'da Babel ve Feghouli'ye yol göründü!
Babel ve Feghouli'nin devre arasında takımdan ayrılması gündeme geldi. İki oyuncu istikrarsız görüntüsü ile Fatih Terim'in de gözünden düştü.
Galatasaray'da yüksek maaşlarıyla dikkat çeken Babel ve Feghouli'nin devre arasında takımdan ayrılması gündeme geldi. İki oyuncu istikrarsız görüntüsü ile Fatih Terim'in de gözünden düştü.
Galatasaray bu operasyonu oyunculara belli bir ücret ödemesi gerçekleştirir ve oyuncuların bonservislerini kendilerine verirse yaklaşık 4-5 milyon Avro tasarruf sağlamış olacak. İki oyuncunun ayrılmasıyla beraber bir kanat oyuncusunun transferinin yapılacağı belirtildi.
Sarı-kırmızılılarda Ömer Bayram artık daha fazla süre alacak. Fatih Terim, solbekte ofansif yönünün daha etkili olması nedeniyle Van Aanholt’un yerine Ömer Bayram’ı daha çok kullanma kararı aldı.
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