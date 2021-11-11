Galatasaray'da devre arası büyük operasyon!

11 Kasım 2021 Perşembe, 13:13

Galatasaray'da Ocak ayında yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. Teknik direktör Fatih Terim 7 futbolcunun gönderilmesini talep etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim gençleştirme operasyonuna Ocak ayında da devam edecek. Yaz transfer döneminde Sacha Boey, Victor Nelsson, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu, Cicaldau ve Morutan gibi genç ve potansiyelli oyuncuları kadrosuna katan sarı-kırmızılılar yine benzer bir transfer politikası izleyecek.

Fatih Terim, Gaziantep FK maçının ardından bazı arayışlarının olduğunu ve yaz transfer dönemine çok az transfer bırakacaklarını ifade etmişti. Galatasaray'da yeni yapılacak transferler kadar takımdan gönderilmesi planlanan isimler de büyük önem taşıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in tam 7 futbolcunun üzerini çizdiği iddia edildi. Tecrübeli eknik adamın devre arasında 4-5 futbolcuyla kadrosunu güçlendirmeyi planladığı ve bu transferlerin gerçekleşebilmesi için kadroda revizyona gideceği belirtildi.

Listenin birinci sırasında sözleşmesinin sonuna gelen Ryan Babel yer alıyor. Yıllık 2.5 milyon Avro net kazancı bulunan 34 yaşındaki futbolcu 18 maçta forma giyerken sadece 1 asistlik katkı verebildi.Sarı-kırmızılı yönetimin, göndermeyi planladığı bir diğer isim ise Christian Luyindama... Nelsson'un transfer edilmesinin ardından gözden düşen Kongolu futbolcu, satış listesine konulacak. Luyindama'nın sözleşmesi 2 yıl daha uzatılmıştı.Galatasaray'da Babel ve Muslera ile birlikte takımın en fazla kazanan oyuncuları arasında yer alan Sofiane Feghouli de yeni sözleşme imzalamazsa gönderilecek.

Galatasaray'ın sezon başında Portekiz ligi ekibi Famalicao'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Assunçao da bekleneni veremedi. Genç futbolcunun devre arasında gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca beklentilerin altında kalan Aytaç, Yedlin ve Ömer için de gelen teklifleri değerlendirecek.

Kadrosunda yer açmak isteyen Fatih Terim ardından eksik bölgelere transfer yapacak. Terim'in öncelikle yerli bir kaleci istediği biliniyor. Ayrıca sağ bek, sol bek, stoper, orta saha, sağ kanat ve forvete transfer yapılması bekleniyor. Galatasaray'ın Ocak ayında 4 veya 5 transfer yapması bekleniyor.

Kaynak: NTV Spor