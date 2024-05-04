Galatasaray'da dikkat çeken 'mayıs' istatistiği

Galatasaray, Süper Lig'de kazandığı son 5 şampiyonlukta mayıs ayındaki 22 maçın 19'unu kazandı. 3 maçta yaşanan puan kayıpları ise şampiyonluk kesinleştikten sonra geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 11:15
Galatasaray'da dikkat çeken 'mayıs' istatistiği
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Galatasaray'ın son 5 şampiyonluğunda mayıs aylarında oynadığı maçlardaki performansı dikkat çekti.

Sabah'ın haberine göre, 2012-13, 2014-15, 2017-18, 2018-19 ve 2022-23'te mayıs ayında 22 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 19 galibiyetle şov yaptı. 

Puan kayıpları ise şampiyonluğu garantiledikten sonra geldi.

2012-13'te şampiyon gittiği Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Aslan, 2014-15'te Çaykur Rize'yle 1-1 berabere kaldı. 2018-19'da ise yine şampiyon gittiği Sivas'a 4-3 mağlup oldu.

Bu sezon ise mayıs ayındaki ilk sınavına Sivas karşısında çıkacak Galatasaray, 4 maçta 24. şampiyonluğuna ulaşmak için  savaşacak. 


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