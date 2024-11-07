Galatasaray'da Dries Mertens'e plaket!

Yayınlanma: 07.11.2024 - 20:06

Güncelleme: 07.11.2024 - 20:06

Galatasaray formasıyla 100 maçı geride bırakan Dries Mertens, Tottenham maçı öncesi ödüllendirildi.

Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, Tottenham maçı öncesi Mertens'e plaket ve arkasında 100 yazan bir forma takdim etti.

Galatasaraylı taraftarlar, bu esnada Mertens'e büyük destek verdi.