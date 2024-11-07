Galatasaray'da Dries Mertens'e plaket!
Galatasaray'da Tottenham maçı öncesi Dries Mertens'e plaket verildi.
Galatasaray formasıyla 100 maçı geride bırakan Dries Mertens, Tottenham maçı öncesi ödüllendirildi.
Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, Tottenham maçı öncesi Mertens'e plaket ve arkasında 100 yazan bir forma takdim etti.
Galatasaraylı taraftarlar, bu esnada Mertens'e büyük destek verdi.
Etiketler: #galatasaray #Dries Mertens #plaket
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