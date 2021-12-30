Galatasaray’da Elmas-Terim zirvesinde karar verildi

30 Aralık 2021 Perşembe, 07:00

Galatasaray’ın kasım ayında Süper Lig’de şampiyonluk yarışından kopması, aralıkta Ziraat Türkiye Kupası’na daha 5. turda veda etmesi, eleştiri oklarını hem Fatih Terim’e hem de başkan Burak Elmas’a çevirdi. İki isim dün Nef Stadyumu’nda 1.5 saat görüştü. Sezon ortasında Türkiye’de hedefsiz kalan Sarı-Kırmızılıların, marttaki UEFA Avrupa Ligi maçına kadar geçireceği dönem masaya yatırıldı. Camiada, tecrübeli hocayla yolların ayrılmasının dahi gündeme geleceği konuşulurken Elmas-Terim zirvesinden “yola devam” kararı çıktı.

RAHATSIZLIK YARATAN SÖZLER

Terim’in cezalı olduğu dönemde alınan kötü sonuçlara rağmen antrenör Selçuk İnan ile Necati Ateş’in “İyi oynuyoruz” demesi; İnan’ın “Gelişemiyorsak değişmemiz gerek” ifadesiyle transferi işaret etmesi G.Saray yönetimindeki bazı isimlerce eleştirildi.

TRANSFER YAPILMAYABİLİR

Yönetimin bir kanadındaki bu reaksiyon sonrası, Fatih Terim’in istediği oyuncuları belirlemesine rağmen Denizlispor mağlubiyetinin ardından ekonomik gerekçelerle devre arasında transfer yapılmayabileceğini, ekibine de yeni antrenör gelebileceğini söylemesi, Elmas tarafından olumlu karşılandı. Terim’in yapıcı tavrı sonrası Elmas, şartları zorlayacaklarını demesine karşın yönetimin şu an transfer için mali kaynağı yok.