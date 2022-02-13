Galatasaray'da kaos giderek büyüyor: Tepkiler, çağrılar, başarısızlıklar!

13 Şubat 2022 Pazar, 13:41

En kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray son 14 maçta sadece 1 galibiyet aldı. Sarı-Kırmızılılar onda da maç eksiğiyle 4 puan farkla gerilerinde bulunan düşme hattındaki Antalya'yı İstanbul'da 2-0 devirdi. Bu kötü tablo ligde düşme tehlikesini de beraberinde getirirken, tribünlerden ve camiadan büyük tepki çekti. Fanatik gazetesinin haberine göre, Kayserispor maçında başta yönetim olmak üzere takıma da tepkiler vardı. Kaybedilen puanlarla alt sıralardan uzaklaşma fırsatını sahasında kullanamayan Cim Bom'da yönetim, teknik ekip ve takım istim üzerinde, köklü bir değişimin ayak sesleri duyuluyor.

CAMİADAN SEÇİM BASKISI

Yönetim, tepkilerin bir numaralı hedefi haline gelmiş durumda. Fatih Terim ile yolların ayrılmasıyla başlayan taraftar ile gerginlik, kötü sonuçlarla zirveye ulaştı. Dünkü maç başlamadan önce yönetime protesto vardı, ıslıklandılar. Camiada da baskılar artıyor. Mart'ta yapılacak Mali Genel Kurul'da ibra edilmeyip erken seçimin yolunun açılabileceği belirtiliyor. Yönetim bu sıkıntıları aşmaya çalışırken, teknik ekip de kredisini çabuk tüketti.

TORRENT HEDEFTE

Torrent'in Galatasaray'ın başında galibiyeti yok. Yönetimin üzerindeki baskıyı azaltmak için İspanyol teknik adamla yolları ayırabileceği gelen bilgiler arasında. Ve takım... Oyuncular da protestolardan nasibini aldı, ıslıklandı. Bir grup bu tepki üzerine takımı geri çağırıp alkışlasa da oyuncular huzursuz. Bu huzursuzluk sadece tepkilerden kaynaklanmıyor, yönetimin krizi aşmak için bazı oyuncuları kadro dışı bırakmayı düşündüğü konuşuluyor. Cim Bom'da sıcak bir hafta bizleri bekliyor.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Galatasaray Yönetimi, Kayseri maçına taraftar çekebilmek için bilet fiyatlarında indirime gitmişti. Takımın ligdeki kötü durumu nedeniyle taraftar bu indirime beklenen ilgiyi göstermedi. Tribünlerin yarısı bile dolmadı. 52 bin 223 kapasiteli statta 21 bin 832 biletli seyirci vardı. Kötü günde takımı desteklemeye gelenler oynanan kötü futbolu ıslıklarla protesto etti. Maçın sonlarına doğru tepkiler daha da arttı, belli bölümlerde başkanın görevi bırakması yolunda tezahüratlar duyuldu.