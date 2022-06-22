Galatasaray'da Okan Buruk iki transfer istedi

22 Haziran 2022 Çarşamba, 10:28

Galatasaray’ın yeni hocası Okan Buruk'un, yönetim ile yaptığı ilk görüşmede stoper takviyesi istediği ortaya çıktı.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, Galatasaray, Marcao'nun olası vedasını düşünerek hareket edecek. Sarı-kırmızılıların en az bir yabancı bir de yerli stoper ile bu bölgeye en az 2 takviye yapması bekleniyor. Stoper rotasyonu, genç oyuncularla tamamlanacak.

BALDE HEDEFTE

Galatasaray, transfer gündemine yıldız bir ismi aldı. Cagliari ile sözleşmesi sona eren ve halen boşta olan Keita Balde ile ilgili Cenk Ergün'ün araştırma yaptığı öğrenildi. 27 yaşındaki Senegalli golcü, Lazio, İnter, Monaco ve Sampdoria'da da oynamıştı.