Galatasaray'da Okan Buruk iki transfer istedi

Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna oturmaya hazırlanan Okan Buruk'un transferde istekleri belli oldu. Buruk'un taleplerinin yanı sıra Sportif Direktör Cenk Ergün'ün yıldız oyuncu transferi için kolları sıvadığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2022 Çarşamba, 10:28
Galatasaray'da Okan Buruk iki transfer istedi
Abone Ol google-news

Galatasaray’ın yeni hocası Okan Buruk'un, yönetim ile yaptığı ilk görüşmede stoper takviyesi istediği ortaya çıktı.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, Galatasaray, Marcao'nun olası vedasını düşünerek hareket edecek.  Sarı-kırmızılıların en az bir yabancı bir de yerli stoper ile bu bölgeye en az 2 takviye yapması bekleniyor. Stoper rotasyonu, genç oyuncularla tamamlanacak.

BALDE HEDEFTE

Galatasaray, transfer gündemine yıldız bir ismi aldı. Cagliari ile sözleşmesi sona eren ve halen boşta olan Keita Balde ile ilgili Cenk Ergün'ün araştırma yaptığı öğrenildi. 27 yaşındaki Senegalli golcü, Lazio, İnter, Monaco ve Sampdoria'da da oynamıştı.


galatasaray okan buruk cenk ergün Transfer haberleri
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler