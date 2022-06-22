Galatasaray'da Okan Buruk iki transfer istedi
Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna oturmaya hazırlanan Okan Buruk'un transferde istekleri belli oldu. Buruk'un taleplerinin yanı sıra Sportif Direktör Cenk Ergün'ün yıldız oyuncu transferi için kolları sıvadığı öğrenildi.
Galatasaray’ın yeni hocası Okan Buruk'un, yönetim ile yaptığı ilk görüşmede stoper takviyesi istediği ortaya çıktı.
Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, Galatasaray, Marcao'nun olası vedasını düşünerek hareket edecek. Sarı-kırmızılıların en az bir yabancı bir de yerli stoper ile bu bölgeye en az 2 takviye yapması bekleniyor. Stoper rotasyonu, genç oyuncularla tamamlanacak.
BALDE HEDEFTE
Galatasaray, transfer gündemine yıldız bir ismi aldı. Cagliari ile sözleşmesi sona eren ve halen boşta olan Keita Balde ile ilgili Cenk Ergün'ün araştırma yaptığı öğrenildi. 27 yaşındaki Senegalli golcü, Lazio, İnter, Monaco ve Sampdoria'da da oynamıştı.
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