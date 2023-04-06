Galatasaray'da olağanüstü toplantı ve Lale Orta açıklaması
Galatasaray Kulübü'nde Medipol Başakşehir maçı sonrası olağanüstü toplantı yapıldı. Toplantı sonrasında Lale Orta istifaya davet edildi.
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilerek çeyrek finalde elendiği maçın ardından sarı-kırmızılı takımda olağanüstü toplantı yapıldı. Toplantı sonrasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta istifaya davet edildi.
Karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk ve sarı-kırmızılı takımın yönetici Erden Timur toplantı yaptı.
Galatasaray'da gerçekleşen bu toplantıya daha sonra kulüp başkanı Dursun Özbek de katıldı.
Sarı-kırmızılı takımda gerçekleşen bu toplantıda hakem kararlarının konuşulduğu ortaya çıktı.
AÇIKLAMA; "LALE ORTA İSTİFA"
Galatasaray Kulübü'ndeki bu toplantının ardından sarı-kırmızılıların twitter hesabından arka arkaya pozisyonlar paylaşıldı ve "Lale Orta istifa" denildi.
Sarı-kırmızılıların açıklamasında "Kasıt VAR! Art niyet VAR! Operasyon VAR! Lale Orta istifa" denildi.
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