Galatasaray'da sportif direktör Sensibile İtalya'da!

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 16:55

Galatasaray’da teknik direktör Torrent ve ekibinin geleceği tartışma konusu olurken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılıların sportif direktörü Sensibile’nin bazı görüşmeler yapmak için ülkesi İtalya’da olduğu öğrenildi.

Deneyimli çalıştırıcı, Sivas maçı sonrasında "Benim Galatasaray ile sözleşmem var. Kontratıma saygı duyun" demişti.