Galatasaray'da sportif direktör Sensibile İtalya'da!
Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın sportif direktörü Sensibile'nin görüşmeler yapmak üzere İtalya'ya gittiği öğrenildi.
Galatasaray’da teknik direktör Torrent ve ekibinin geleceği tartışma konusu olurken sürpriz bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılıların sportif direktörü Sensibile’nin bazı görüşmeler yapmak için ülkesi İtalya’da olduğu öğrenildi.
Deneyimli çalıştırıcı, Sivas maçı sonrasında "Benim Galatasaray ile sözleşmem var. Kontratıma saygı duyun" demişti.
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