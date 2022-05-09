Domenec Torrent'ten yönetime tazminat mesajı!

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:31

Alınan başarısız sonuçlar nedeniyle Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas’ın yolları ayırmak istediği teknik direktör Domenec Torrent, veda için 2022-23 sezonu bitene dek imzaladığı sözleşme yükümlülüklerini işaret ederken son iki basın toplantısında da bu konunun altını çizen mesajlar veriyor. İspanyol teknik adam, 3-2 kaybettikleri Sivasspor ve 0-0 berabere kaldıkları Başakşehir karşılaşmalarının ardından yaptığı basın toplantılarında ayrılık şartlarına gönderme yaparken, istediği şartlar oluşmadığı sürece ayrılığa yanaşmadığı konusunda yönetime de göndermede bulundu.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Galatasaray yönetiminin hafta içi yapılan görüşmede hak ettiği tazminatın yarısını 10 taksitte ödeyip göndermek istediği Torrent bu teklife yanaşmadı. Deneyimli çalıştırıcı, Sivas maçı sonrasında “Benim Galatasaray ile sözleşmem var. Kontratıma saygı duyun’” demişti.

"AYRILIK İSTENİYORSA ŞARTLAR YERİNE GETİRİLMELİ"

Hafta içinde Elmas ve Torrent’in menajeri arasında yapılan görüşmeler sonuç vermezken İspanyol teknik direktör, tazminatta indirime yanaşmadığını açıkça ortaya koydu. Torrent Başakşehir maçı sonrasında ise bu kez “Ne ayrılığı! Benim Galatasaray Kulübü ile 1 yıl daha sözleşme var. 1 yıl daha burada, Galatasaray’dayım” dedi.

Torrent’in bu sözleri, “Ayrılık isteniyorsa hem benim hem de ekibimin sözleşmesindeki şartlar neyse, tam olarak yerine getirilmeli” imasında bulunduğu şeklinde yorumlandı.

Galatasaray’ın tek taraflı sözleşme feshi halinde Torrent’e 1.5 milyon Euro, 4 kişilik ekibine ise 660 bin Euro ödemesi gerekiyor.