Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı biletleriyle ilgili yeni karar
Galatasaray, pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi bilet satışıyla ilgili flaş bir karar aldı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, derbi biletlerinde devir yapılmayacağı belirtildi.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:
"Hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçı için satılan biletlerin bir başkasına transfer edilebilmesi mümkün olmayacaktır.
Hem yönetim, hem taraftar, hem de camiamızın hassasiyetleri göz önünde bulundurularak, haksız kazanç, karaborsa bilet satışının önüne geçebilmek ve taraftarlarımızın mağduriyet yaşamaması adına bu karar alınmıştır.
Saygılarımızla kamuoyuna duyururuz."
Taraftarlarımıza duyuru pic.twitter.com/ufXS3pTEDI— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 16, 2021
BURAK ELMAS'TAN AÇIKLAMA
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, konuya dair sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Elmas, "Yıllardır kanayan yaramız... Bilet satışında karaborsayı engellemek, haksız kazanç sağlayanlara dur demek, ve en önemlisi taraftarımızın mağduriyetini göz önünde bulundurarak aldığımız karardır." ifadelerini kullandı.
Yıllardır kanayan yaramız...— Burak Elmas (@burakelmas_tr) November 16, 2021
Bilet satışında karaborsayı engellemek, haksız kazanç sağlayanlara dur demek, ve en önemlisi taraftarımızın mağduriyetini göz önünde bulundurarak aldığımız karardır. https://t.co/tGdRR6MBrw
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Mehmet Akif Ersoy trafik kazası geçirdi
- Ferdi Özbeğen'in yeğeni evinde öldürüldü
- AKP'den yüzde 50+1 kararı
- Bahçeli'den Erdoğan açıklaması
- Bakan Elvan konuştu dolar ve euro fırladı
- Şekere dev zam!
- İran kalecisinden iddialara cevap geldi!
- Gökhan Özoğuz'dan, Erdoğan'ın sözlerine cevap
- Erdoğan ile Davutoğlu'nun kavgasını anlattı
- Özgür Demirtaş'tan 'saldırı' açıklaması