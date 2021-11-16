Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı biletleriyle ilgili yeni karar

16 Kasım 2021 Salı, 14:04

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, derbi biletlerinde devir yapılmayacağı belirtildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçı için satılan biletlerin bir başkasına transfer edilebilmesi mümkün olmayacaktır.

Hem yönetim, hem taraftar, hem de camiamızın hassasiyetleri göz önünde bulundurularak, haksız kazanç, karaborsa bilet satışının önüne geçebilmek ve taraftarlarımızın mağduriyet yaşamaması adına bu karar alınmıştır.

Saygılarımızla kamuoyuna duyururuz."

BURAK ELMAS'TAN AÇIKLAMA

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, konuya dair sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Elmas, "Yıllardır kanayan yaramız... Bilet satışında karaborsayı engellemek, haksız kazanç sağlayanlara dur demek, ve en önemlisi taraftarımızın mağduriyetini göz önünde bulundurarak aldığımız karardır." ifadelerini kullandı.