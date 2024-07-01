Galatasaray'dan Mauro Icardi iddialarına yanıt: Transfer teklifi var mı?

Yayınlanma: 01.07.2024 - 09:55

Güncelleme: 01.07.2024 - 09:55

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ekol TV'ye Mauro Icardi için transfer açıklaması yaptı.

Dursun Özbek, "Icardi'ye teklif var mı?" sorusuna, "Mauro Icardi için bize ulaşan bir teklif yok" ifadelerini kullandı.

Takıma yeni isimlerin transfer edileceğini söyleyen Özbek, "Biz Galatasaray'a geldiğimiz 2 sene de şampiyon olduk. Transfer yapmayan bir başkan şampiyon olamaz. Çok güzel bir takım kurduk. Bizim yaptığımız her şey Galatasaray'ın menfaatine göre olacak. En iyi takımı kurarak yine şampiyon olacağız. 3 Temmuz'da Kemerburgaz'da sezonu açıyoruz" açıklamasında bulundu.

"BATSHAUYİ İÇİN SABAHI BEKLEYİN"

Eksikleri bildiklerini söyleyen Özbek, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki hafta görüşmelerimiz hızlanacak. Mümkün olan en kısa süre içinde noktasal transferlerimizi yapacağız. Eksiklerimizi biliyoruz" diye konuştu.

Michy Batshuayi transferiyle ilgili ise, "Michy Batshuayi için yarın (pazartesi) sabahı bekleyin. Onla ilgili bilgi vereceğiz sizlere" dedi.

İCARDİ İÇİN 50 MİLYON EURO İDDİASI

Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'ın Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'ye iki yıl için toplam 50 milyon Euro teklif ettiği iddia edilmişti.