Galatasaray'dan transfer edilmişti: Bayern Münih'ten Sacha Boey kararı!
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'in Galatasaray'dan transfer ettiği Fransız oyuncu Sacha Boey ile yollarını ayırmak istediği iddia edildi.
Bayern Münih, geçen sezonun devre arasında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Sacha Boey ile yaz aylarında yollarını ayırabilir.
Sky'da yer alan habere göre, Sacha Boey, sakatlıkların da etkisiyle henüz Bayern Münih'te kendisini kanıtlayamadı ve düzenli 11 oyuncu olamadı.
BAYERN MÜNİH'TEN KARAR
Bayern Münih, bu nedenlerle Sacha Boey ile yollarını ayırmayı düşünüyor. Alman ekibi, yaz transfer döneminde Boey için gelecek tekliflerin kulüp adına uygun olması durumunda bu teklifleri değerlendirmeye alacak.
13 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bayern Münih'e transferinden bu yana 13 maçta süre bulan 24 yaşındaki Sacha Boey, 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösterilen Fransız futbolcunun Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Etiketler: #sacha boey #galatasaray #Bayern Münih #transfer
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