Galatasaraylı futbolcuya tepki: 'Hemen sözleşmesini feshederim'

Yayınlanma: 03.03.2025 - 11:53

Güncelleme: 03.03.2025 - 11:53

Ümit Karan, Kale Arkası YouTube kanalında Kasımpaşa-Galatasaray maçını değerlendirdi. Sarı-kırmızılıları sert eleştiren Karan, bir futbolcuya ayrı parantez açtı.

Ümit Karan'ın açıklamaları şöyle:

"O ilk 11'de geçen hafta ne gördün ki biz görmedik Okan Hocam. Çok mu iyi oynadı geçen haftaki ilk 11, aynı kadroyla sahaya çıkıyorsun.

Ne gördün Fenerbahçe maçında çok mu iyi oynadı Galatasaray. Galibiyet için bir şey yapan bir takım mı gördük. Geçen hafta Fenerbahçe maçında bıraktığı yerden Galatasaray devam etti.

Sen bunu görmüyorsun, ilk yarı soyunma odasına giriyorsun niye müdahale etmiyorsun maça.

3 kişiyle savaşa gitmek istiyorsun. 3 kişiyle savaşı nasıl kazanacaksın. Muslera, Lemina ve Osimhen, arada saydığım bir tane Türk futbolcu yok.

Sen 3 kişiyle nasıl savaşı kazanacaksın, mümkün değil. Her maçın böyle geçer senin. Oyuna müdahalede geç kalmalar. Mertens'i oyuna almamalar, Sara'nın o pozisyonu yadırgadığını görmemekler.

Cuseta ne! Cuesta'yı nereden buldunuz? Yoldan geçerken otostop mu çekiyordu anlamadım.

Cuesta nedir! Nasıl alırsın oyuna, Eren zaten oynuyor o tarafta. Niye oyunu bozarsın? Kaan, Cuesta, Metahan'ı koy! Neredeyse 10 tane stoper sokacaktın oyuna ya!

Cuesta ne yapıyorsun! Amatör futbolcu yapmaz o faulü ya! Giriyorsun oyuna penaltı yaptırıyorsun. Hemen sözleşmesini feshederim."