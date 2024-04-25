Galatasaray'ın Adana kafilesi belli oldu! Sürpriz eksik...

Galatasaray'ın Adana Demirspor ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Yıldız futbolcu Wilfried Zaha, maç kadrosuna dahil edilmedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 17:59
Galatasaray'ın Adana kafilesi belli oldu! Sürpriz eksik...
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Galatasaray, Adana Demirspor maçı kamp kadrosunu açıkladı.

Süper Lig'de Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda Wilfried Zaha yer almadı. Zaha'nın ağrıları sebebiyle kadroda olmadığı belirtildi.

İşte Galatasaray'ın Adana Demirspor kafilesi;


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