Galatasaray'ın Andrea Belotti ısrarı sürüyor

18 Ağustos 2022 Perşembe, 09:22

Galatasaray'ın İtalyan futbolcu Andera Belotti ısrarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların İtalyan golcüye teklifini yükselttiği ve beklemeye geçtiği belirtildi.

İtalyan basınında geçen haberlere göre sarı-kırmızılı takım, Belotti'ye yaptığı teklifi yıllık 4,5 milyon Euro garanti paraya çıkardı.

Geçtiğimiz çarşamba günü Erden Timur'un Belotti'yle yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiği ve Belotti'nin daha önceden anlaşma sağladığı Roma'yı bekletmeye devam ettiği de haberlerin devamında yer aldı.

ROMA'NIN TEKLİFİ DAHA DÜŞÜK

Galatasaray'ın yükselttiği teklifin ardından, Roma'nın Belotti teklifinin Galatasaray'dan geride kaldığı ortaya çıktı.

Bir süredir Roma'yı bekleyen Belotti'nin Galatasaray'ın yaptığı teklifi referans göstererek Başkent ekibinden daha yüksek bir sözleşme beklediği de gelen haberler arasında bulunuyor.