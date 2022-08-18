Malmö - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sivasspor, deplasmanda Malmö'ye konuk oluyor.

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2022 Perşembe, 09:15
Malmö - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sivasspor, deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile deplasmanda karşılaşacak.

MALMÖ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni Malmö Stadı'nda 18 Ağustos Perşembe günü (bugün) TSİ 20.00'de başlayacak müsabakayı 43 yaşındaki İskoç hakem William Collum yönetecek. Mücadelede, Collum'un yardımcılıklarını ise aynı ülkeden David McGeachie ile Francis Connor üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü David Dickinson olacak.

MALMÖ - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Malmö - Sivasspor karşılaşmasını TRT Spor canlı yayımlayacak.


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