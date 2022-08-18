Malmö - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sivasspor, deplasmanda Malmö'ye konuk oluyor.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sivasspor, deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile deplasmanda karşılaşacak.
MALMÖ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yeni Malmö Stadı'nda 18 Ağustos Perşembe günü (bugün) TSİ 20.00'de başlayacak müsabakayı 43 yaşındaki İskoç hakem William Collum yönetecek. Mücadelede, Collum'un yardımcılıklarını ise aynı ülkeden David McGeachie ile Francis Connor üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü David Dickinson olacak.
MALMÖ - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Malmö - Sivasspor karşılaşmasını TRT Spor canlı yayımlayacak.
Video Haberler
- Motokurye kanala düştü; O anlar kamerada
- Doğuş Üniversitesi öğrencilerine soruşturma açıldı!
- 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde tatbikatı yapıldı
- Para dolu çantayı sahibine ulaştırdılar
- 3 bin ton ayçiçeği taşıyan gemi Tekirdağ açıklarında
- Ümraniye'de hareketli dakikalar
- İki dağ arasındaki evine kapılı asma köprüyle ulaşıyor
- O anlar saniye saniye kamerada
- Sahneye atladı: 'Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme'
- Paris’i şiddetli yağış ve fırtına vurdu
En Çok Okunan Haberler
-
- Sahneye atladı: 'Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme'
- 'Bu olasılığa karşı hazırlık yapılıyor'
- Seçimler Bozdağ’ın kardeşine emanet
- İstanbulkart'larda yeni dönem başladı
- Sabiha Gökçen için kader günü
- Son nokta konuldu, bir tarih öne çıkıyor
- MHP'li başkan istifa etti
- Gazeteci Uğur Dündar'dan, Erdoğan'a açık mektup
- CHP'den, iktidara 'normalleşme' adımı tepkisi
- Sahneye atlayan genç gözaltına alınmış