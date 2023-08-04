Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo ve Victor Nelsson planı

Yayınlanma: 04.08.2023 - 11:46

Güncelleme: 04.08.2023 - 11:46

Şampiyon kadrosunu Wilfried Zaha, Angelina, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu, Günay Güvenç ve Kerem Demirbay transferleriyle güçlendiren, buna karşın sadece Mustafa Mohamed'in satışından 5 milyon 750 bin Euro bonservis geliri elde eden Galatasaray yönetimi, Finansal Fair Play (FFP) hesabında 14 milyon Euro ekside olduğu için oyuncu satışına sıcak bakıyor.

Hürriyet'in haberine göre, sarı kırmızılıların, Nicolo Zaniolo ve Victor Nelsson'un ayrılığına sıcak baktığı belirtildi.

EN CİDDİ TEKLİF

Geçtiğimiz şubat ayında 15 milyon Euro’ya alınan Zaniolo’nun menajeri, Juventus, Milan, Suudi Arabistan kulüpleri ve biri Newcastle United olduğu öğrenilen 2 İngiliz ekibiyle görüşmeler yapıyor.

En ciddi alıcı olarak görünen Juventus bir ay önce 20 milyon Euro artı ABD’li orta saha oyuncusu Weston McKennie’yi bonservisiyle vermeyi önermiş ancak kabul edilmemişti. İtalyan ekibi 1 aydır teklifini yenilemedi.

ROMA DA PAY ALACAK

Zaniolo’nun sözleşmesinde serbest kalma bedeli 35 milyon Euro olarak yazılmış olsa da Galatasaray yönetimi, oyuncuyu bonussuz net 30 milyon Euro’ya satmaya razı.

İtalyan futbolcu bu rakama satılması halinde, sözleşmesi gereği eski takımı Roma’ya 3 milyon Euro pay ödenecek ve sarı kırmızılı kulübün kasasına 27 milyon Euro girmiş olacak.

YENİ TEKLİF SUNMASI BEKLENİYOR

Nelsson için de Tottenham Kulübü aylardır görüşme halinde. İngilizler, 5 milyon euro’su bonus olmak üzere toplam 22 milyon Euro’luk bir teklif sundu. Cimbom ise net 22 milyon Euro talep ediyor.

Danimarkalı stoperin transferinde kararlı olan Tottenham’ın önümüzdeki günlerde yeni bir teklifle Galatasaray’ın kapısını çalması bekleniyor.