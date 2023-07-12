Jorge Jesus, Nicolo Zaniolo için kesenin ağzını açtı
Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo için Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal kesenin ağzını açtı.
Galatasaray'ın sezon başında Roma'dan 30 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Nicolo Zaniolo'nun adı farklı takımlar ile gündeme geliyor.
Basında yer alan haberlere göre, İtalyan temsilcilerinin yanı sıra Suudi Arabistan takımlarının da 24 yaşındaki yıldıza ilgisi bulunuyor.
4 YIL İÇİN 120 MİLYON EURO
NTV Spor'un La Gazzetta Dello Sport'a dayandırdığı habere göre, Jorge Jesus'un yeni takımı Al Hilal, Nicolo Zaniolo transferi için Galatasaray'a serbest kalma maddesini ödemeye hazır bulunurken İtalyan oyuncuya da astronomik bir sözleşme teklifi yaptı.
Haberde Suudi ekibinin, Zaniolo'ya yıllık 30 milyon Euro'dan 4 yıllık için 120 milyon Euro'yu bulan bir sözleşme teklifinde bulunduğu kaydedildi.
Nicolo Zaniolo'nun ise yüksek maaştan ötürü bu transfere olumlu bakabileceği aktarıldı.
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